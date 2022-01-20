Son dakika haberi | Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Büyükelçi Yazgan ile Görüştü

- Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Büyükelçi Yazgan ile görüştü

TİFLİS - Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya geldiği görüşmede, Türkiye'den ilaç alımı ele alındı.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya geldi. Gürcistan tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Gürcistan'ın Türkiye pazarına açılması ve buradan kaliteli ilaç ithal etmesi konularının görüşüldüğü açıklandı. Toplantıda, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde stratejik ortaklık ve olumlu dinamiklerin ele alındığı kaydedilirken "Taraflar arasında müzakere edilen ana konulardan biri, Gürcistan'ın Türkiye pazarına açılmasının ardından ülkede ilaç maliyetini önemli ölçüde azaltacak ve yüksek kaliteli ilaçların Gürcistan'a getirilmesi sağlanacak" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gürcistan hükümetinin tarafların siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklar ifade edilerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısına dikkat çekildiği kaydedildi. Ayrıca, Gürcistan ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik atılacak adımların da ele alındığı bildirildi. Taraflar arasında salgının zorluklarının aşılmasında ortak çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekildiği ve Gürcistan ile Türkiye arasında pandemi konusunda yakın işbirliğinin devam etmesi kararının alındığı açıklandı.

Mevcut bölgesel projeler, Gürcistan ve Türkiye arasında etkili stratejik işbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve güvenilir ortaklık konularının tartışıldığı toplantıda Başbakan Garibaşvili, komşu ülkelerle etkili bölgesel işbirliğinin güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın bir yolu olduğunu belirtti. Türkiye'ye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü destek için teşekkür eden Garibaşvili, "Büyükelçi Yazgan'ın iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.