Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet"İn Galası Yapıldı - İstanbul

Bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan "Gürbüz" karakterinin içine atıldığı macerayı anlatan "Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet" adlı filmin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Filmin başrol oyuncusu, aynı zamanda senaristi Emre Mutlu, güzel bir komedi filmi yaptıklarını belirterek, "İnşallah halkımızın takdirine sunduktan sonra onlardan da aynı tepkiyi alırız diye ümit ediyorum." dedi.

Mutlu, insanların gülmeye ihtiyaç duyduğu yorumunda bulunarak, şöyle devam etti:

"Biz bunun için elimizden geleni yaptık. Umarım filmimiz hakettiği değeri bulur ve gerektiği şekilde değerlendirilir. Çekimler de benim açımdan zor geçti. Filmde bu kadar aksiyon sahnesi olacağını tahmin etmiyordum. Tabii biraz zorlandık ama çok eğlenceli bir setti. Herkese teşekkür ediyorum."

Oyuncu Hakan Bulut da filmde aksiyon ve komedinin bol olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Eğlencesi de bizim için bol oldu. Çok yorulduk, çok eğlendik. Bunun da bir şekilde ekrana yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmin aynı başlıklı şarkısının sözlerini yazan müzisyen Yener Çevik de böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç, Bengi İdil Uras ve Serkan Şengül yer alıyor.

Yarın sinemaseverlerle buluşacak olan komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Roket Pizza adlı bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz (Emre Mutlu), çalıştığı restoranın müdürü olabilmeyi ve sözlüsü Aylin'le bir an önce evlenmeyi hayal etmektedir. Ancak Aylin'in kıskançlıkları, Gürbüz'ü canından bezdirmiştir. Yanlış hiçbir şey yapmadığına sözlüsünü ikna edebilmek için yakın arkadaşı Ferhat'ın önerisiyle bir gününün her anını kameraya kaydetmeye karar verir. Ancak yanlışlıkla bir cinayeti kaydeder, üstelik katiller kendisini görmüştür. Gürbüz, Ferhat'la birlikte başına sardığı beladan kurtulmaya çalışırken zorlu bir kovalamacanın ortasında kalır."