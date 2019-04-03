Gürbüz: "Elbistan'a Hak Ettiği Hizmeti Getireceğiz"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Aday olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy çoğunluğu ile başkan seçilen Mehmet Gürbüz'ün makam odası ziyaretçilerle doldu taştı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz ise yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan'a hak ettiği şekilde hizmeti getireceklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA