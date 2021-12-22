Gürbulak'ta rekor miktarda sıvı uyuşturucu ele geçirildi

AĞRI (İHA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, x-ray taramasına sevk edildi. Yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekleri ile kontrol edildi. Dedektör köpeklerinin tepki verdiği yakıt deposu içerisinde gizli bölme oluşturulduğu ve bu bölmenin yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı madde ile doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu sıvı maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Pompa yardımıyla depodaki gizli bölmelerden plastik bidonlara aktarılan uyuşturucunun ağırlığının toplam 462 buçuk kilogram olduğu belirlendi. Ayrıca araç dorsesinin yan dolabında boş plastik bidonlar bulunduğu saptandı. Bu bidonlardaki kalıntıların analizinde depodaki uyuşturucunun bu bidonlarla yakıt deposuna aktarıldığı anlaşıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonu, Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucunun naklinde kullanılan tıra el konulurken, sürücüsü gözaltına alındı. - ANKARA