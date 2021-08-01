GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
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GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, gurbetçilerin akınına uğradı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, gurbetçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır beldesindeki şelale, koronavirüs tedbirleri sonrası kademeli normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen su ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği Sivas'ta gurbetçiler ise şelalede serinliyor. 4 mevsim farklı güzellikler sunan Sızır Şelalesi'ne gelen gurbetçiler, özellikle hafta sonu şelalede vakit geçiriyor.

'MÜKEMMEL BİR YER'

Ailesiyle birlikte Almanya'dan geldiklerini söyleyen Mehmet Arıcı (46), Ben Sivaslıyım eşim Kahramanmaraşlı ailecek Avrupa'dan geliyoruz. Tatildeyiz, buraya uğrayalım istedik. Buraya daha önceden de gelmiştim. Koronavirüs nedeniyle tereddütlerimiz vardı. Aşımızı olduk, testimizi yaptırdık. Bu sefer daha rahat gezebiliyoruz. Bu şelalenin bakımı çok güzel, diğer bölgelerdeki şelaleler bakımsız. Burası doğanın içerisinde harika, mükemmel bir yer. Eşim ve çocuklarım suyun içerisine girdi ve serinliyorlar dedi.

Belçika'dan gelen Nergis Karakaya ise, Sızır Şelalesi'ni merak ettim. Gelip gördüm ve çok güzelmiş. İlk kez geliyorum bu şelaleye. Şelalenin suyu çok güzel ve havanın sıcaklığını hiç hissetmiyorum. Çok harika ve güzel bir yer. Çok memnun kaldım diye konuştu.

Şelalede çocuklarıyla birlikte serinleyen Şerife Yıldız (49) ise, İkinci kez geliyorum. Su buz gibi çok harika ve biz çocuklarla burada çok eğleniyoruz. Doğa harikası bir yer. Memleketimizi koruyalım ve sahip çıkalım ifadelerini kullandı.

Sızır Şelalesi'ni görmek için bisiklet grubuyla buraya geldiklerini söyleyen Emin Kavafoğlu (43) Bisiklet gurubumuzla birlikte Kayseri'den bisikletlerle geldik. Sızır'ı görmek istedik. Buranın bu kadar kalabalık olmasını beklemiyorduk. Bu kalabalık gurbetçiler gelmişler ondan dolayı sanırım. Buraya gelmek için 110 kilometre pedal çevirdik dedi.

GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ
GURBETÇİLERDEN SIZIR ŞELALESİ'NE YOĞUN İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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