Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin, Sırbistan sınırında 101 bin 705 sterlinine el konuldu. Türk yolcunun paraları; çocuk bezi, deterjan paketi ve ekmek arasına koyması ise dikkat çeken husus oldu.

İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin, Sırbistan sınırında 101 bin 705 sterlinine el konuldu.

Sırp Gümrük Polisi, 13 Temmuz 2020'de, Hırvatistan'dan Sırbistan'a Gradina hudut kapısından girmek isteyen İngiliz plakalı bir araçtan şüphelenince araçta arama yapmak istedi.

İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan 46 yaşındaki sürücüye, gümrük memurları bildirecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Sürücü, sadece 9 ile 10 bin euro arası para ve kişisel bagajları olduğunu söyledi. Cevabı yeterli bulmayan ve durumdan şüphelenen memurlar, aracı ayrıntılı bir inceleme yapmak için X-Ray cihazına yönlendirdiler.

PARALAR EKMEK ARASINDA ÇIKTI

Araç aramasında çocuk bezi, deterjan paketi, ekmek arası ve yiyecekler arasında 101 bin 705 sterlin ve 6 bin 500 euro para bulundu. Paraları bulunan gurbetçi aile, daha sonraki sorgularında tüm soruları cevapsız bıraktı.

PARAYA EL KONULDU

Sırp gümrük görevlileri, yakaladıkları paranın yasal sınır olan 10 bin eurosunu sahibine teslim edip kalan kısma tutanakla el koydu. Sırbistan yasalarına göre 10 bin euro üstündeki paraya, beyan edilmediği takdirde gümrüklerde el konuluyor.