Gurbetçi kadınlardan Gazze'ye gıda ve yaşam malzemesi yardımı

Avusturya'da, çoğunluğunu Samsunlu gurbetçi kadınların oluşturduğu Avusturya Gönüllüleri Derneğince, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardımda bulunuldu.

Avusturya'da, çoğunluğunu Samsunlu gurbetçi kadınların oluşturduğu Avusturya Gönüllüleri Derneğince, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardımda bulunuldu.

Avusturya Gönüllüleri Derneği, İsrail'in ordusunun saldırıları sonrasında zor bir süreçten geçen Gazzelileri yalnız bırakmadı. Gurbetçi kadınlar, Filistin Uluslararası Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye 1500 kişilik sıcak yemek, 2 bin 500 aileye erzak, 50 tekerlekli sandalye ve 200 ilk yardım kiti ulaştırdı.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarından sonra Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığına veya sakat kaldığına işaret eden Sevinç, "Filistin halkı abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ediyor. Yaşam alanları bombalanan Filistinlilerin acil olarak sağlık, barınma ve gıda gibi birçok alanda yardıma ihtiyacı var. Biz de Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olalım istedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün