Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler
İspanya'daki bir deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye giren çift, objektiflere yansıdı. Olay nedeniyle şikayet edilen çift, kimliklerinin belirlenmesi durumunda para cezası alacak.
İspanya'nın Balear Adaları'nda bulunan İbiza'daki balıkçılar sansasyonel fotoğraflar çekti. İbiza'nın girişindeki deniz fenerinin etrafından dolaşan balıkçılar, bir çiftin fener üstünde ilişkiye girdiğini gördü. Hemen telefonlarına sarılan balıkçılar, bu anların fotoğrafını çekti.
Çiftin ilişkiye girdiği sırada etrafta yürüyen insanlar olması da gözlerden kaçmadı. Ancak çift, etraftakilere aldırmadan ilişkiye girmeye devam etti. Bu anları görenler de duruma öfkelenerek belediyeye şikayette bulundu.
Yerel yasalara göre halka açık mekanlarda cinsel ilişkiye girmek yasak. Haklarında şikayet bulunan çift, kimliklerinin tespit edilmesi durumunda para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
İbiza sakinleri, son zamanlarda bu tarz olaylar görme sıklıklarının ikiye katlandığını ve çiftlerin kamuya açık alanlardaki insanlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.
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