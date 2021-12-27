Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı - Haberler
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Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Günyüzü ilçesinde zabıta ekipleri esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı.

Günyüzü ilçesinde zabıta ekipleri esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı.

Ekipler, fahiş fiyat artışı, kasa ve raf fiyatı farklılıkları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri denetledi. Zabıta ekipleri kontrolleri yapılarak kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulandı. Zabıta Amiri Rifat Öztürk, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı

Günyüzü'nde zabıtalar esnaf ve marketleri denetlemeye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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