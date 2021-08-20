Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
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Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi

Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kur'an okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kur'an okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi. Kayakent Mahallesi Merkez Camiinde düzenlenen ödül programına vatandaşlardan da yoğun katılım oldu.

Günyüzü ilçesinde Kur'an kursuna giden öğrencilerden, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilere, müftülüğün düzenlediği programla ödülleri verildi. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek törende yaptığı konuşmada "Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), dünyadaki en hayırlı kimseyi tarif ederken şöyle buyurmaktadır 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.' Bizlerde göz nuru öğrencilerimizle sözlerin en güzelini, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i severek, oyunlar eşliğinde ve daha çeşit çeşit yöntemlerle öğreniyoruz. Öğrencilerimizin ve cemaatimizin Muharrem ayını tebrik ederim. Hediyelerinizi güzel günlerde kullanmanızı dilerim. Zamanın kıymetini anlamanız için sizlere saat hediye ettik. Geleceğimizin teminatı çocuklar hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Ödül programına Gerek'in yanı sıra Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Günyüzü İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi
Günyüzü'nde Kuran okumaya başlayan çocuklar ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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