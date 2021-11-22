Günün spor haberleri! 22 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

22 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 22 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

22 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak. (Trabzon/Kayseri/20.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek. (İstanbul/19.00) 3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak. (Bursa/15.00)

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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