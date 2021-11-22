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Günün spor haberleri! 22 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

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Günün spor haberleri! 22 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak?

Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Futboldan basketbola, yüzmeden hentbola kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün spor haberleri…

22 Kasım Pazartesi spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 22 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

22 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta, Eyüpspor-Yılport Samsunspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Bursa/15.00)

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