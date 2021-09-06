Günün sözü - 6 Eylül Pazartesi günün sözü nedir? Bugünün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 6 Eylül Pazartesi bugünün sözü nedir? 6 Eylül günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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6 EYLÜL GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. (Hz. Mevlana)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım. Gündem haberler için bizi takip edin.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ego = 1/Bilgi

ÖZLÜ SÖZLER

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yüreği olmayanın bahanesi var. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Aradığın seni arayandır.

ANLAMLI SÖZLER

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Az insan, çok huzur...