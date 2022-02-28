Günün sözü! 28 Şubat 2022 Pazartesi günün sözleri nedir? Günün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

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28 ŞUBAT GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

Dil ile öğüt verene değil, davranışları ile örnek olana uymalıdır. - Muhammed ibni Hafîf (Kuddise sirruhu)

En çok hayvan hakkıyla kâfir hakkından kork! Çünkü Müslümana sevap verir kul hakkında kurtulursun ama bunlara sevap da geçmez. - Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise sirruhu)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Ego = 1/Bilgi

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

ÖZLÜ SÖZLER

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Aradığın seni arayandır.

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

ANLAMLI SÖZLER

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Az insan, çok huzur...

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

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