Günün sözü - 22 Haziran Salı günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Her gün ayrı bir gündür. Her günün anlam ve önemi farklıdır. Bu yüzden sizler için her günün önemini anlatan günün sözlerini ve günün sözünü paylaşacağız. Peki, 22 Haziran Salı bugünün sözü nedir? 22 Haziran günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir? Günün anlam ve önemini anlatan sözü nedir?

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22 HAZİRAN GÜNÜN SÖZÜ NEDİR?

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Ego = 1/Bilgi

ÖZLÜ SÖZLER

Aradığın seni arayandır.

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Az insan, çok huzur...

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

ANLAMLI SÖZLER

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.