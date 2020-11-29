Günün özeti

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29.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:38

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;Sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci haftaDün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde her yer sessizliğe büründü.

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci hafta

Dün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde her yer sessizliğe büründü. Sokak kısıtlamalarında ikinci hafta böyle başladı.

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-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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