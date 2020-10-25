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25.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:43

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAzerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyorAzerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyor

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

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(İHA)

Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti
Günün özeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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