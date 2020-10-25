Günün özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAzerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyorAzerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarma operasyonlarını sürdürüyor

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

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Türkiye Oruç Reis Gemisi'nin Sismik Araştırma çalışmaları için yeni Navtex ilan etti

Türkiye Oruç Reis Gemisi'nin Sismik Araştırma çalışmaları için yeni Navtex ilan etti.

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Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına sürpriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ziyaret ettiği 112 Komuta Merkezinde bir çalışanın aşure isteğini geri çevirmeyerek, tüm 112 çalışanlarına aşure ve tatlı ikram etti.

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İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı