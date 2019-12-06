: Günün Özeti

06.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:44

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

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Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü.

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Tel Abyad'da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koydu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale dönmesinin ardından ilçede güvenliğin korunması amacıyla kontrol noktaları kuruldu.

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AB sınırındaki orman kampında açlık grevi

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler, açlık grevi başlattı.

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Medine'de benzin istasyonunda patlama

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İzmir başta olmak üzere başka illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca da haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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