Günün magazin haberleri! 24 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak?

24 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 24 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

24 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Tedavisi süren Kadir İnanır'dan haber var! Hastaneden çıkacağı süre bir hayli yakın

Hiç estetik yaptırmayan Hatice Aslan'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı! Sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti

Şarkıcı Gediz, otel mutfağında yaşadığı tacizi anlattı: Depoya girerdim, arkamdan 3-5 şef gelirdi

Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin

Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü

Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk kez romantik pozunu paylaştı

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisinin kadrosuna dahil oldu

"Onun dizisini Hira bile izlemiyor" diyen Demet Akalın'a Aleyna Tilki'den yanıt: Nefret kimseyi beslemez

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