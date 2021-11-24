Günün magazin haberleri! 24 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
24 Kasım Çarşamba magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 24 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
24 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
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