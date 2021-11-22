Günün magazin haberleri! 22 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?

22 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 22 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

22 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İddialara gülücükle yanıt verdiler

Güldür Güldür'de seyircinin Kemal Sunal anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

Güldür Güldür'de seyircinin Kemal Sunal anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

Elçin Sangu bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Şimdi o ünlülerin kim olduğu merak ediliyor

Camdaki Kız'ın gaddar annesi Feride, gençlik fotoğrafıyla şaşırttı! Bakan bir daha bakıyor.

Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde

Kazaya karışan YouTuber Ala Tokel, polisi beklemeden olay yerinden kaçtı

Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet

Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz, yeni kız arkadaşıyla yakalandı

Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, ekonomideki gidişata isyan etti: İliklerime kadar hissediyorum

2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla adeta şov yaptı

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