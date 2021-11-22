Günün magazin haberleri! 22 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak?
Gündemi takip edenler gün boyu yaşanacak gelişmeleri merak ediyor ve bugün hangi haberler trend olacak merak ediyor. Sosyal medyadan sinemaya müzikten modaya kadar tüm gelişmeleri derliyoruz. İşte günün magazin haberleri…
22 Kasım Pazartesi magazin gündeminde neler olacak ve bugün magazin dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Magazin, gündemi yakından takip edilirken 22 Kasım magazin dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?
22 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN MAGAZİN HABERLERİ
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