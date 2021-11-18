Günün ekonomi haberleri! 18 Kasım Perşembe ekonomi gündeminde neler olacak?

18 Kasım Perşembe ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 18 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

18 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla OSB Yönetim Binası'nda Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00) 2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katılacak, BİTAM Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi açılışına iştirak edecek. Demir, Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluşacak, Aselsan Konya Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak. (Konya/10.30-18.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak (Ankara/10.00) 4- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00) 5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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