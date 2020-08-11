Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 11 Ağustos 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
11.08.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 11 Ağustos Salı günlük burç yorumları, 10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 AĞUSTOS

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

İşyerinde başarı size doğal bir şekilde gelse bile, yine de iç huzurunuzu ve gerçekçi yaklaşımınızı korumalısınız. Bu yolla işyerinde edindiğiniz dostlukları muhafaza edebilecek ve sevdiklerinizin sizin ne denli sıcak kanlı olabileceğinizi görmelerine olanak tanıyacaksınız. Eski tartışmaların ne o zaman ne de şu anda artık önemli olmadığını anlıyorsunuz. Kendinize, fiziksel gücünüzü korumak ve dinginliğinizi sürdürmek için uzun bir rahatlama süresi verin. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Sadece tutumunuzu değiştirerek üstesinden gelebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Her zamanki bakış açınızı bir yana bırakıp yeni bir yaklaşım geliştirin. Başkalarını suçlama konusunda temkinli davranın – siz de pekâlâ bazı yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Çevrenizde yeni şeylere açık olursanız, kendiniz hakkında da yeni şeyler öğrenebileceksiniz. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Bugün aile bağlarını güçlendirecek bir tavır içinde olacaksınız. Aileniz bu tavrınızı memnuniyetle kabul edecek ve planlarınızı sağlam bir şekilde destekleyecek. İlişkilerinizin pekişmesi aşk hayatınıza da yansıyor. Sevdiğiniz kişiyle çok daha yakınlaşabilirsiniz! Bu durumdan uzun ve kalıcı bir ilişki doğabilir. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün idari ve sosyal becerileriniz her zamankinden daha güçlü. Bunu kullanarak olayları kontrol altına almalısınız. Hem işyerinde hem dışarıda başarı sizi bekliyor olacak. Özel hayatınızda samimi ve sıcak davranışlarınız birçok avantaj sağlayacak. Çevrenizdekiler bundan büyük mutluluk duyarak size sevgi dolu davranışlarda bulunacak. Siz de onlara duyduğunuz sevgiyi gösterebilirsiniz. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Alışılmamış ve anlık hareketlerle ilişkilerinize yeni bir soluk katın. O kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Kendinize biraz güvenle insanları birçok şekilde şaşırtabileceksiniz. Ayrıca ciddiye almanız gereken birçok teklif de alacaksınız. Kasvetli zincirleri ve geleneksel kalıpları kırabilir ve kişiliğinizi yeniden özgürce hüküm sürmesini sağlayabilirsiniz. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Hedeflerinize ulaşmada başkalarıyla işbirliği yapmak için en uygun zamandasınız. Bu kişiler arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız olabilir. Eğer bu elverişli dönemi parmağınızı bile kıpırdatmadan geçirirseniz, yarım kalan işleriniz gelecekte, kozmik koşulların bu kadar elverişli olmadığı dönemlerde dönüp dolaşıp tekrar sizi bulacak. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Gerek iş gerekse özel hayatınızda, sosyal çevrenizle son derece uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. Bu rahat ve elverişli dönemi insanlarla sosyal bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Böylece, gelecekte bu kadar keyifli olmayabilecek dönemler için de hazırlık yapmış olursunuz. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Ciddi bir sınavdan geçeceksiniz. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenin. Başkalarının söyledikleri moralinizi bozmasın; aksine bu çatışmalardan istifade ederek kendi pozisyonunuzu daha da vurgulayın ve pekiştirin. Durumu düzeltecek bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Çevrenizdeki insanların sizi olumlu ve yapıcı bir şekilde motive etmesi, ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu durum hem onların dostluğundan, hem de sizin açık ve samimi davranışlarınızdan kaynaklanıyor. Onların dediklerini yerine getirirken hiç zorlanmamanız da dikkat çekici. Bu destek için kendilerine teşekkür edip siz de onlara aynı şekilde karşılığını verin. Herkesin birlikte ilerlemesini sağlayacak karşılıklı bir destek ortamı oluşmasını sağlayın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Şu sıralar planlarınız pek yolunda gitmiyor. Belki de değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmeniz gerekiyor. Ama hayal kırıklığınızın sizi kösteklemesine izin vermeyin, bilakis önünüzdeki hedeflere odaklanın. Ulaşmanız biraz daha uzun sürse bile, azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

O kadar çok şey başardığınız halde, her zamankinden daha mutsuzsunuz. İnatçılıkla ve meseleleri zorlayarak ilerleyebileceğinizi düşünüyorsanız, ama sadece eski başarılarınızı tehlikeye atmakla kalmayıp, sağlığınızı da riske sokuyorsunuz. Bir adım geri çekilin ve rahatlamaya çalışın. Sakinleştiğinde, üstesinden gelinemez görünen bir sorunun, siz ortalığı kırıp geçirme niyetinde olmadığınızda kolayca çözümlenebileceğini anlayacaksınız. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

İşyerinde sanki her şey üzerinize geliyor. İş arkadaşlarınızdan gelen yardım tekliflerini kabul edin, önünüzde duran dağ gibi birikmiş işlerin daha makul parçalara bölünmesini sağlayacaklar. Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün tatsız durumlarla karşılaşsanız bile moralinizi bozmayın. Biraz bekleyin, bazen çözüm tamamen sizin kendi içinizden gelir. Sağlığınızla ilgili hiçbir fiziksel belirtiyi hafife almayın. Sorunların köküne inin! Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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