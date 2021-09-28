Erkek arkadaşının evinden çıkan 15 yaşındaki kayıp kız: Babam hep dövüyordu, onlardan görmediğim ilgiyi gördüm

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan 15 yaşındaki E.A., 9 Eylül Perşembe günü evinden işe gitmek üzere çıktıktan sonra kayboldu. Fındık toplamak için memleketleri Ordu'da bulundukları sırada kızlarının evden kaçtığını öğrenen aile, genç kızın bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu.

'AİLEMDEN GÖRMEDİĞİM İLGİYİ ERKEK ARKADAŞIMDA GÖRDÜM'

Müge Anlı, bugünkü yayınında 19 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki genç kızın, erkek arkadaşının ailesinin yanında bulunduğu haberini verdi. Dün Akşam saatlerinde İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Sancaktepe'deki bulunduğu adresten alınan genç kız, Sultanbeyli Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. İfade işlemlerinin ardından ailesine sağ salim teslim edilen E.A., 19 günlük süreç içinde sevgilisiyle orman ve parkta kaldıklarını, ailesinden görmediği ilgi ve sevgiyi erkek arkadaşı ve ailesinden gördüğünü anlattı.

"HER HATAMDA ŞİDDETE UĞRUYORUM"

Daha önce de evden kaçan genç kızın ailesinden şiddet gördüğü, babasının kendisini okuldan alıp işe verdiği iddiası üzerine Müge Anlı, "Kızınız da olsa şiddet gösteremezsiniz. Çok onur kırıcı buluyorum. İnsan çok kırılır" dedi. Ailesinin hareketlerini kısıtladığını belirten genç kız ise, "Düzenli olarak şiddet görmüyorum ama her hatamda şiddete uğruyorum. Evde de mutluyum. Erkek arkadaşımla da mutluydum" şeklinde konuştu.

"SÖZ KESELİM BABALIK YAPACAĞIM"

Genç kızın oğluyla birlikte kaçtığı öğrenilen Mustafa Budak da Müge Anlı'nın stüdyo konuğuydu. Oğlunun nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Budak, "Sabahtan beri ağlıyorum ben... Bu kız oğluma sığınmış... Bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Bir söz keselim. Ben de babalık yapacağım. Kız yaşı gelene kadar siz de dursun" ifadesinde bulundu. Duydukları karşısında öfkelenen anne Nur Arslan, "Asla, asla... Ne hakla bu cümleyi kurarsın? Benim kızım daha 15 yaşında" diyerek tepki gösterdi.

"LÜTFEN DESTEK ALIN"

Her iki tarafın da destek alması gerektiğini belirten Müge Anlı ise şunları söyledi: "Hangimiz 15 yaşında sevdiğimiz kişiyi hatırlıyoruz? Bu çocuğa söz kesilir mi? Geçen yıl da başkasına aşık olmuş... Neden oğlunuzu bir suçun içine sürüklüyorsunuz? Bu çocukları bu yaşta evlenilmemesi gerektiğini öğretmelisiniz. Çocuğunuz neden okula gitmiyor? Demek ki kızınızın psikolojik bir desteğe ihtiyacı var. Bu çocuk neden evden kaçıyor diye çözümü bulmak zorundasınız. Ya siz de ya çocukta bir problem var. Lütfen destek alın."