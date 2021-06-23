Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor
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Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor

Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 27 gündür haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları, kadavra köpeğinin de katılımıyla sürüyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 27 gündür haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları, kadavra köpeğinin de katılımıyla sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde 27 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki Hüseyin Kök'ü arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Komando ve Jandarma Asayiş Timleri ile kadavra köpeği Romeo da katılıyor. - KASTAMONU

Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, kadavra köpeği ile aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
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