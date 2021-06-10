Günlerdir aradığı anne ve babasının öldürülüp tandıra gömüldüğünü öğrenen acılı evlat isyan etti

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftinin öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömüldüğü ortaya çıktı. Anne ve babasını bulmak içi canlı yayına çıkan Yusuf Turhan ise aldığı haber sonrası konuşmakta güçlük çekerken "Anneme bir mezarı bile çok gördü" dedi.

55 yaşındaki Mehmet-Firdevs Turhan çifti, Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinden, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karışmıştı. Oğulları Yusuf Turhan ise kayıp çifti aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Programdaki ses kayıtlarını ve diğer delilleri de talep eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan'a bağlı Emmiler köyündeki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bağ evinde kadavra köpeği Eva ile dördüncü kez arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENLER TANDIRDAN ÇIKTI

Kadavra köpeği Eva'nın koku alması üzerine bağ evinin kömürlüğünde bulunan tandır delici alet ile kazıldı. Kazı çalışmasının ardından ekipler, kayıp eski eşleri öldürülüp çuvala koyularak üzerine beton dökülmüş halde buldu. Cenazelerine ulaşılmasın diye beton zeminin üzerine de odun ve kömürler konulan çiftin cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞ, YENGE VE YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Kayseri emniyetinin dört gün önce gözaltına aldığı şüpheli kardeş Yusuf Turhan ile eşi Necla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan'dan cinayete ilişkin herhangi bir itiraf gelmezken, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Yusuf Turhan (Sağ alt köşedeki)

"ANNEME BİR MEZARI BİLE ÇOK GÖRDÜ"

Günlerce anne ve babasından gelecek bir haberi bekleyen acılı çiftin oğlu Yusuf Turhan ise canlı yayında amcasından şüphelendiğini belirterek, "Üç kuruşluk bir arsa için bu yapılır mı? Kendi kız kardeşine işkence yapıp öldüren anneme ne yapmıştır... Öldürüp üstüne beton dökmüş. Benim annem bunu mu hak etti? Anneme bir mezarı bile çok gördü. Sen o evde nasıl oturabilecektin?" ifadelerini kullandı.