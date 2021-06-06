GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
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GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da da 14 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinin sona ermesinin ardından Güngören Sanayi Mahallesi'nin yeni muhtar adayı belli oldu.

İstanbul'da da 14 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinin sona ermesinin ardından Güngören Sanayi Mahallesi'nin yeni muhtar adayı belli oldu. 7 adayın yarıştığı mahallede kazanan Ünal Yılmaz oldu.

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından bugün ara seçimler yapıldı. Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilen seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirledi. Seçim heyecanının yaşandığı noktalardan biri olan Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7 aday yarıştı. Sabah 08.00'da başlayan seçimler, 17.00'da sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Seçimin yapıldığı Gündoğdu İlkokulu önündeki bekleyiş ise gün boyunca sürdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda, sandıkların açılmasıyla birlikte adaylardan Ünal Yılmaz, büyük farkla Sanayi Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

SONUÇLAR BEKLENİRKEN ARBEDE

Saat 17.00'da oy kullanımının bitmesiyle birlikte okul bahçesi tamamen boşaltıldı. Bahçe dışında bekleyenler arasında sözlü başlayan tartışma, okul bahçesine taşınmak istendi. Kısa süreli arbede yaşanırken, polis grubu bahçe dışına çıkartarak kapıyı kapattı.

FAZLA BİR KATILIM OLMADI AMA GÜZEL BİR SEÇİM OLDU

Seçimi kazanan Ünal Yılmaz, 150 - 200 arası bir oy farkıyla sanıyorum, kazandık yeni muhtar olduk. Zor bir seçim oldu. Zaten pandemi sürecinde katılım belliydi. Fazla bir katılım olmadı ama güzel bir seçim oldu. İyi bir dostluk içinde seçim oldu. Hakkımızda hayırlısı diyelim kazandık. Bundan sonra inşallah mahalleme hayırlı bir muhtar olurum. Güzel işlere vesile olurum diye konuştu.

GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU
GÜNGÖREN SANAYİ MAHALLESİ'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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