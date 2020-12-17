Güngören'deki berber dükkanının sahibi dehşet anlarını anlattı

GÜNGÖREN'de berber dükkanına gelen silahlı 2 kişi, dükkanda tıraş olan bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Olayda Ali M. ayağından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Berber dükkanın sahibi Süleyman Kalafatçı yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak dükkana gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı.

"CAMDAN SEKEN KURŞUNLAR MÜŞTERİMİZE İSABET ETTİ"

Dükkan sahibi Süleyman Kalafatçı yaşanan o korku dolu anlattı. Kalafatçı, "Dün akşam 06.00 sıralarında 3 şahıs tarafından dükkanımıza ateş edildi. Müşteriye yönelik bir saldırıydı. Bizimle alakası yok. Camdan seken kurşunlar müşterimizin ayağına isabet etti. Müşterimiz o halde içeriye kaçmaya çalıştı. Dükkana 8 el ateş edildi. Hepimiz çalışıyorduk. Toplamda 2'si çocuk 9 kişiydik dükkanda. Çocuklar çok korktu. Cam parçası çocuğun ayağına isabet etti. Babası da yanındaydı. O şekilde kolonun arkasına sığındık. Bende yere yattım. Çırağımı da yere yatırdım." dedi.

Kalafatçı silahlı saldırıya uğrayan müşteri iler ilgili şunları söyledi: "Toplam bir kişi yaralandı. Husumetli olan müşteri yaralandı. Daha önce 2 kere gelmişti tıraşımızı beğendiği için. O esnada da bize denk geldi."

KORKU DOLU ANLAR BERBER DÜKKANININ KAMERALARINA YANSIDISaldırı anı berber dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırı anında tıraş Ali M. ayağından vuruluyor. O sırada dükkan çalışanları ve müşteri olduğu öğrenilen 2 çocuk ile babaları panik halde kaçışarak kolon ve tezgahların altına sığınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı