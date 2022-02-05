Güngören'de Trabzon Festivali; Binlerce kişiye hamsi dağıtıldı

İSTANBUL (DHA) - ? Güngören'de Trabzon Festivali düzenlendi. Ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar stantların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde yaklaşık 2 ton hamsi dağıtıldı.

Güngören Belediyesi tarafından bugün Haznedar 15 Temmuz Parkı'nda Trabzon Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıtıldı. Yöresel tatların sergilendiği festivalde vatandaşlar horon eşliğinde eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde imzalı forma çekilişi, penaltı yarışması, horonile kolbastı atölyesi, kemençe şov, oyun alanları ve yarışmalar düzenlendi. Çekilişte ismi çıkanlara Trabzon Spor eski futbolcularından Hami Mandıralı ve İbrahim Yattara imzalı formalar hediye edildi.

'HORON HER ŞEYDİR'

60 senedir İstanbul'da yaşayan Trabzon Maçkalı Hasan Teke, 'Pandemiden dolayı bu tarz eğlencelere hasret kalmıştık. Bu programı organize eden herkese teşekkür ediyorum. Horun her şeydir. Bize her yer Trabzon' dedi.

15 senedir İstanbul'da yaşayan Trabzon Akçabatlı Gülay Şener ise, 'Çok güzel bir etkinlik oluyor. Trabzon; hamsi, horun, yeşillik, fasulye turşusu ve sıcaklık derim" diye konuştu.

Festival gün boyu çeşitli etkinlikler ve Onay Şahin ile Ekin Uzunlar konseriyle devam edecek.