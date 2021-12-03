Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Güngören Belediye Başkanı Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Güngören Belediye Başkanı Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Güngören Belediyesi tarafından Genç Osman Kültür Merkezi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programına yaklaşık 100 engelli birey ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Demir, Türkiye'de son yıllarda engellilere yönelik önemli adımların atıldığını belirterek, "Bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler sizler için her an çalışmaya devam ediyoruz. Hayatlarınıza en hızlı şekilde dokunmayı amaçlıyoruz. Sizlerin hayatın içinde ihtiyaçlarınıza en kolay nasıl ulaşabilirsiniz diye durmadan çalışıyoruz. Bizler sizlerin yanında bir gün değil her gün varız, var olmaya da devam edeceğiz. Katılım gerçekleştiren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Güngören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title