Güngören Belediyesi Espor Turnuvası yoğun ilgiyle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası yoğun ilgiyle başladı

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası yoğun ilgiyle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası, PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı.

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası, PUBG Mobile oyuncularının yoğun ilgisiyle başladı. 81 ilden PUBG Mobile oyuncularının ilgi gösterdiği turnuvanın ilk 2 hafta için kayıtları dolarken, 3'üncü haftası için başvurular sürüyor.

Espor dünyasına adım atan belediyelere bir yenisi daha eklendi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in espor ekosistemine katkı sağlama düşünceleri Güngören Belediyesi Espor Turnuvası başladı.

18 Nisan tarihinde başlayan ve The Academys ortaklığında düzenlenen Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda 81 ilden PUBG Mobile oyuncuları 10 bin lira ödül havuzu için yarışıyor. Turnuvada toplamda 16 gruba ayrılacak olan takımlar 4 hafta süresince mücadele edecek.

18 Nisan, 25 Nisan, 2 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde her grubun ilk 4 takımının mücadele ettiği hafta finalleri oynanacak ve her bir hafta finalinde şampiyon takımlar bin lira ödül kazancak. Bunun yanı sıra her hafta finalinde ilk 8'e kalan takımlar ise 9 Mayıs tarihinde canlı yayınlanacak olan "Büyük Yarı Final" biletinin sahibi olacak.

Büyük yarı finalde oynamaya hak kazanan 32 takımın ise iki farklı gruba ayrıldığı bu formatta, grup sıralamalarında ilk 8'de yer alan takımlar final mücadelesinde yer almaya hak kazanacak. Yarı finalin hemen ardından aynı gün içerisinde oynanacak olan dev final mücadelesinde ise 6 bin lira değerinde para ödülü yer alacak.

Hafta finalleri, yarı finaller ve final karşılaşmalarının tümü, Güngören Belediyesi YouTube kanalı ve The Academys Twitch kanalı üzerinden PUBG Mobile izleyicileriyle buluşacak.

3. hafta için başvurular devam ediyor

Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nın kayıtları 3'üncü hafta için düzenlenecek yarışmalar için devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler https://gungorenakademi.com adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu MAJ3R Twitch, YouTube kanalı!
Engin Küpeli (MAJ3R) kimdir? Dünyaca ünlü Türk CS:GO oyuncusu MAJ3R Twitch, YouTube kanalı!
Levent Balım (Levo) kimdir? Twitch'ten neden banlandı?
Levent Balım (Levo) kimdir? Twitch'ten neden banlandı?
Sedat Sakmar Toqtir kimdir? Ünlü yayıncı Toqtir Twitch, YouTube kanalı!
Sedat Sakmar Toqtir kimdir? Ünlü yayıncı Toqtir Twitch, YouTube kanalı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Muslera Bülent Uygun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güngören Belediyesi Espor Turnuvası yoğun ilgiyle başladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:53:30. #1.14#

title