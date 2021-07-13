Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den İBB'ye "millet bahçesi" tepkisi Açıklaması
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Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den İBB'ye "millet bahçesi" tepkisi Açıklaması

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den İBB'ye 'millet bahçesi' tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2 yıldır hukuka aykırı şekilde, ilçeye yapılması planlanan millet bahçesini engellediğini ifade etti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2 yıldır hukuka aykırı şekilde, ilçeye yapılması planlanan millet bahçesini engellediğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında konuşan Demir, İBB yönetiminin geçmiş dönemde ihalesi yapılmış Güneştepe Mahallesi'ndeki 22 bin metrekare üzerine projelendiren millet bahçesini, meclis kararına rağmen engellediğini söyledi.

Demir, Güngören'in İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olduğunu, projenin vatandaşların daha yeşil ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için planlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Güneştepe Mahallemize millet bahçesi yapmak istiyoruz. Orada bir park var, bir halı saha var, yollar var, tescil dışı alanlar var, bunları birleştirip millet bahçesi yapmak istiyoruz. 2 yıldır tahsis kararlarını, devir kararlarını hukuka aykırı şekilde uygulamıyorsunuz. Hani İstanbul'u birlikte yönetecektik?"

İBB yönetiminin gelir gelmez ilk işinin bu ihaleyi iptal etmek olduğunu anlatan Demir, "Yatırım yapmayacaksınız, bırakın biz yapalım. Ona da yok. Bütün iyi niyetli görüşmelerimize rağmen, 'başka yerler verelim' dedik, ona da karşı çıktınız. Meselenin özü şu, sizin hizmet etmek diye bir derdiniz yok, tam tersine hizmeti engelleme diye bir derdiniz var." dedi.

Demir, İBB'nin ilçe sınırları dışında yer alan Zeytinburnu Cevizlibağ'da, "Güngören için çalışıyoruz" başlıklı afişlerle reklam yaptığını ancak Güngören'de yaptığı bir hizmetin bulunmadığını ifade etti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'den İBB'ye 'millet bahçesi' tepkisi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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