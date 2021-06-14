Güngör Bayrak kimdir? Güngör Bayrak kaç yaşında, nereli? Güngör Bayrak biyografisi!

"Konyalı Şerife" ve "Leydi" lakapları ile de bilinen Türk şarkıcı ve oyuncu Güngör Bayrak kimdir? Güngör Bayrak kaç yaşında, nereli? Güngör Bayrak mesleği nedir? Güngör Bayrak hayatı ve biyografisi nedir?

"Konyalı Şerife" ve "Leydi" lakapları ile de bilinen Türk şarkıcı ve oyuncu Güngör Bayrak kimdir? Güngör Bayrak kaç yaşında, nereli? Güngör Bayrak mesleği nedir? Güngör Bayrak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜNGÖR BAYRAK KİMDİR?

Güngör Bayrak, (Asıl adı Şerife Bayrak, "Konyalı Şerife" ve "Leydi" lakapları ile de bilinmektedir. d. 27 Şubat 1954, Konya), Türk şarkıcı ve oyuncu.

HAYATI

Konya'da doğdu. Evlatlık olarak bir ailenin yanında büyüdü. 13 yaşında biyoljik babası ortaya çıktı ve himayesine aldı. Konya Öğretmen Okulu'na gitti. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 3 yıl boyunca okudu. Hemşireliğin kendisine uygun bir meslek olmadığını düşünerek, tiyatroculukla ilgilenmeye başladı. Devekuşu Kabare'de küçük rollerde oynadı. Sonrasında tiyatroculuktan ayrıldı. Mankenlik, fotomodellik, havaalanında yer hostesliği gibi kısa süreli işlerde çalıştı.

Daha sonra sinema oyunculuğuna geçti. Birçok filmde rol aldı. 1979 yılında Yılmaz Güney senaryolu "Düşman" adlı filmde aldığı rol ile Sinema Eleştirmenleri En İyi Kadıncı Oyuncu ödülüne sahip oldu. Sonraları daha kült içerikli filmlerde rol aldı.

Sinema'nın yanında, sahnelerde şarkıcı olarak boy gösterdi. "Telefonumu Bekle" isimli 45'lik plak çıkardı. 80'lerin ortalarında İzmir Fuarı'da sahneye dekolte bir kıyafetle çıktığı için İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile aralarında geçen münakaşa manşetlerde uzun süre kaldı. Dönemin çeşitli erotik dergilerinde çıplak pozlar verdi. Banu Alkan, Hülya Avşar, Oya Aydoğan gibi zamanın diğer seksi kabul edilen ünlülerinin aksine, ince ve uzun vücut hatlarına sahipti.

Fransa gezisi sırasında, Sir unvanlı, Cezayir asıllı "Houari Berichi" ile tanıştı ve 1987 yılında evlendiler. "Sir" ile evlenmesinden dolayı "Leydi" unvanı aldı. Bu dönemden sonra yaklaşık 10 yıl eşi ve çocuğu ile birlikte Paris'te oturdu. "Leydi Şerife" isimli ikinci kasetini çıkardı. 1996 yılında Türkiye'ye geri dönüp üniversite sınavlarına girip, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2006 yılında eşinden boşandı.

FİLMLERİ

• Komşular 1993

• Bomba 1987

• Toprağın Kanı 1983

• Çelik Mezar 1983

• Zulüm 1983

• Düşkünüm Sana 1982

• Hülyam (Hülya) 1982

• Sen De Mi Leyla (Leyla) 1982

• Harman Sonu 1981

• İnsanlık Uğruna 1981

• Toprağın Teri 1981

• Düşman (Naciye) 1979

• Gelin Kayası 1979

• Süpermen Dönüyor (Alev) 1979

• Süpermenler Kıy Agata 1979

• Toprağın Oğlu 1978

• At Gözlüğü 1978

• Sabuha 1978

• Hasip ile Nasip 1976

• Belalılar 1974

• Kara Murat Fatih'in Fermanı 1973

DİZİLERİ

• Gümüş 2005

• Palavra Aşklar 1995

• Şüphe 2011

• Yeşilçam 2021

ALBÜMLERİ

• 1988, Telefonumu Bekle

• 1992, Leydi Şerife

DERGİLER

• Ocak 1982, Erkekçe

• Şubat 1983, Ses

• Mart 1983, Bravo

• Nisan 1984, Erkekçe

• Aralık 1984, Erkekçe

• Ekim 1986, Playmen

• ?, Gözde Kadın

• ?, Bindallı - Elele Dergisi eki