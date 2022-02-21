Güngör Arslan'ı 'Elimde haber var' yalanıyla içeri girip vurmuş

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, Ramazan Ö.'nün (21) internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ramazan Ö.'nün "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum" diyerek odasına gittiği, ardından da silah sesleri duyulduğu belirtildi. Kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ö.'nün tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp gözaltına alındı. 2 çocuk babası Güngör Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.