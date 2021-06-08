Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yol yapım sırasında keşfedilen doğa harikası mağarada bölgede ilk defa kambur mağara çekirgesi görüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yol yapım sırasında keşfedilen doğa harikası mağarada bölgede ilk defa kambur mağara çekirgesi görüldü.

Diyarbakır'ın Dicle ilçe belediyesinin geçen yıl Yeşil mezrası ile Bozoba Mahallesi arasında yaptığı yeni yolu açma çalışmaları esnasında doğal mağara keşfedildi. Sarkıt ve dikitleri ile görenleri kendine hayran bırakan mağarada İhlas Haber Ajansı muhabirleri çekim yaparken Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa görülen kambur mağara çekirgesi görüldü. Çekilen görüntüler Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile paylaşıldı. Kambur çekirgenin bölgede bir ilk olduğu ve yeni bir tür olma ihtimali taşıdığı için Prof. Dr. Satar bu konu ile ilgili çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satar, bu tür çekirgelerin keşfedilmesi Türkiye'nin biyolojik zenginliği bakımından önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Satar, "Gördüğünüz tür aslında bir çekirge ve mağaralarda yaşıyor. Oraya göre adapte olmuş ve vücut yapısı değişmiş bizler bunlara kambur çekirge adını veriyoruz. Normalde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rastlanmamış bir tür. Bölgemizde şimdiye kadar çalışması yapılmamış, dolayısıyla bunlar endemik türler. Nerede bulunuyorsa ya oraya has, ya da yeni bir tür olma ihtimali var. Bizde bununla ilgi bir çalışma başlatacağız. Bunlar zararsız türler, küçük böcek ve bitkilerle besleniyor. Bizim açımızdan önemli çünkü bu böceklerin bulunması ülkemiz için biyolojik zenginliği bakımından önemli. Yeni bir tür olma özelliği çok yüksek. Normalde bu çekirge üzerinde çalışma yapıldığında Türkiye'de 15'e yakın bir tür olduğunu biliyoruz. Bunun bulunduğu alanda diğerleriyle çok uzak alan, bu bölgede bir ilk oluyor" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa mağara çekirgesi görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:43:30. #1.15#

title