Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya bayramı "sessiz" karşıladı - ESKİŞEHİR/BALIKESİR
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Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya bayramı "sessiz" karşıladı - ESKİŞEHİR/BALIKESİR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sokaklar boş kaldı.

24.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:59

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sokaklar boş kaldı.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir

Balıkesir'de, salgın öncesi yoğunluğun fazla olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokağı'nda sakinlik gözlendi.

Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya bayramı 'sessiz' karşıladı - ESKİŞEHİR/BALIKESİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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