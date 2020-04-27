Güney Koreli üst düzey bir yetkili: 'Kim Jong-un hayatta ve sağlıklı' Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi. Kim Jong-un hakkında neden 'öldü' haberleri çıktı?

Güney Koreli üst düzey bir yetkili, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlığının yerinde" olduğunu ileri sürdü. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve sağlıklı. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com