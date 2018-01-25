Güney Kore Parlamento Heyetinden TBMM'ye Ziyaret

Güney Kore-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı An Min Suk ve beraberindeki heyet, TBMM'de ziyaretlerde bulundu.

Güney Koreli parlamenterler, ziyaretleri kapsamında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye ve Güney Kore ilişkilerinin temelinin Kore Savaşı'nda atıldığını anımsattı.

Savaş sonrasında Güney Kore'nin sadece Türkiye'yi "kan kardeş" ilan ettiğini belirten Bozkır, bundan da büyük onur duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Güney Kore ile olan ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Bozkır, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını anlattı.

Bozkır, Güney Kore'nin Türkiye'deki büyük yatırımlar ve hizmetlerde firmalarıyla yer aldığını, ekonomik ilişkilerin de her geçen yıl artarak devam ettiğini bildirdi.

Güney Kore-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı An Min Suk da Türkiye'nin dostluğuna önem verdiklerini belirtti.

An, Kore Savaşı'ndan sonra başlayan süreçte Türkiye'nin başta diplomatik olmak üzere her alandaki desteği için teşekkür etti.

Kore Yarımadası'nın, Kuzey Kore'nin yaklaşımı nedeniyle sürekli gergin olduğunu ancak şubatta Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına Kuzey Koreli sporcuların da katılmasının gerginliği biraz olsun azaltacağına inandıklarını dile getiren An, "Biz bu olimpiyatın barış olimpiyatı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye'nin de ilgisine ve desteğine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ise Güney Koreli parlamenterleri TBMM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İşler, karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin güçlendirilmesinden de duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güney Koreli parlamenter An, ülkesinde eğitim, kültür, spor ve turizm komitesi üyesi olduğunu kaydetti.

"Kan kardeş" olarak gördükleri Türkiye ile eğitim, kültür, spor ve turizm alanında ilişkileri yeterli bulmadıklarına dikkati çeken An, bu alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini anlattı.

Kabullerin ardından Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, An Min Suk ve beraberindeki heyete, TBMM Mermerli Salon'da akşam yemeği verdi.