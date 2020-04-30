Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Güney Kore'de son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmedi. 29 Şubat'tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu vurgulandı.

Dünya çapında 3.2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 228 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor.

29 ŞUBAT'TAN BERİ BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Koronavirüse karşı en etkili ve zamanında müdahaleyi yapan ülkelerin başında gelen Güney Kore'den gelen açıklamalaryüzleri güldürdü. Güney Kore Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmediğini açıkladı. 29 Şubat'tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

VAKA SAYISI 10 BİN 765

Güncel verilere göre 4 yeni vaka ile birlikte ülke genelindeki vaka sayısı 10 bin 765'e çıktı. Güney Kore'de son 24 saat içerisinde bir kişinin yaşamını yitirmesi ile de toplam ölüm sayısı 247'ye çıktı.

HONG KONG'TAN DA İYİ HABERLER GELİYOR

Güney Kore'nin bu açıklamasıyla birlikte Asya'dan gelen diğer pozitif yönlü haberler de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. İkinci koronavirüs dalgasını geçen hafta yaşayan Hong Kong'ta dört gündür üst üste hiç yeni vaka tespit edilmemesi büyük bir başarı olarakyorumlandı.

ÇİN'DE DÜN SADECE 4 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Çin'de son günlerde çoğu yurt dışı kaynaklı olan vaka sayısı tek haneli rakamlarda seyrediyor. Resmi verileri tartışma yaratan Çin, 29 Nisan'da sadece 4 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Önceki gün bu oran 22 olarak açıklanırken, bugün duyurulan 4 yeni vakanın da ülke dışından kaynaklı olduğu belirtildi.