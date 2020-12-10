Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma "Sosyal mesafe en az 2 metre olmalı" tabusunu yıktı. Araştırmaya göre; Kovid-19 taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 1 milyon 582 binden fazla insan hayatını kaybetti, 69 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Dünyanın umut bağladığı koronavirüs aşısı çalışmalarında sona gelinirken, salgına karşı en önemli tedbirler arasında gösterilen sosyal mesafe ile ilgili önemli bir araştırma yapıldı.

SOSYAL MESAFE İÇİN 2 METRE YETERLİ Mİ?

Güney Kore'de yapılan araştırmada ise koronavirüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz Haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5'er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda koronavirüs kaptığı tespit edildi.

SOSYAL MESAFE DSÖ'NÜN ÖNERDİĞİNDEN DAHA YÜKSEKTİ

Kore Tıp Dergisi'ndeki yazısında Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ'nün ve CDC'nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRDE TOPLAM İKİ VAKA VAR

Jeonju'daki bir restoranda gerçekleştirilen çalışmaya göre, restoranın içine 17 Haziran günü koronavirüs testi pozitif olan bir kişinin girdiği tespit edildi. Daha sonra Jeonju'da yapılan araştırmada sadece 2 kişinin koronavirüs pozitif olduğu, ikinci kişinin de restorana giren ve diğer pozitif vaka ile en uç köşelerde oturan bir lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif olan kişinin bir pazarlamacı olduğu ve Jeonju şehrinde ikamet etmediği belirtilirken, iki kişinin tek ortak noktalarının yaklaşık 20 metre aralıklarla restoranda bulunmak olduğu belirtildi.