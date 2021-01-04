Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti
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BBC

Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti

04.01.2021 08:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:22
Güney Kore'de ilk kez ölüm oranı doğumları geçti

Güney Kore'de 2020 yılında ilk kez doğum oranı ölümlerin altında kaldı.

Güney Kore'de 2020 yılında ilk kez doğum oranı ölümlerin altında kaldı. Bu, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede endişe yarattı.

Ülkede 2020'de 275 bin 800 bebek dünyaya geldi. Bu 2019'un doğum oranının yüzde 10 altında.

Geçen yıl ölen kişi sayısı ise 307 bin 764.

Veriler, İçişleri Bakanlığı'nın "Politikamızda temel değişimlere gitmeliyiz" çağrısı yapmasına neden oldu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in geçen ay, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak, nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi teşvik açıklamıştı.

2022'den itibaren her doğan çocuk için devlet tek seferlik olmak üzere 2 milyon won (yaklaşık 1850 Amerikan doları) ve çocuk 1 yaşına gelene kadar her ay 300 bin wonluk yardım yapacak.

2025'te aylık ödeme 500 bin wona çıkarılacak.

Nüfustaki azalma, işgücünü de azalttığından ülke ekonomisi için ciddi bir sorun.

Doğum oranı neden düşük?

Bunun öncelikli nedenlerinden birinin, ülkede çocuk yapmanın kadınların mesleki gelecekleri için çok riskli olması gösteriliyor. Kadınlara bu konuda yeterli desteğin verilmediği eleştirileri getiriliyor.

Diğer bir etkense ev fiyatlarının çok pahalı olması. Bu da genç çiftleri çocuk yapmaktan alıkoyuyor.

Öte yandan devletin şu ana kadar sağladığı teşvikler de çiftler tarafından yetersiz bulunuyordu.

BBC
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