Güney Kafkasya'nın En Eski Altın Takısı Azerbaycan'da

Güney Kafkasya'nın en eski altın takısı olarak bilinen ve en az 5 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen altın kolye, Azerbaycan'da sergileniyor.

Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde sergilenen Bakır Çağı'na (Kalkolitik Çağ) ait altın kolye, merkezi ziyaret eden turist ve öğrencilerin büyük ilgisini çekiyor.

Azerbaycanlı bilim adamlarının "Güney Kafkasya'nın en eski altın takısı" olarak nitelendirdikleri kolye, 2008'de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilçesinin Dize köyü yakınlarında, Avcılar tepesi eski yerleşim yerinde yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulundu.

Kendi zamanına göre zarif bir el işçiliğine sahip, dört bölüme ayrılmış altın kolyenin Bakır Çağı'na ait olduğu düşünülüyor.

Daha önce Güney Kafkasya'daki en eski altın takının, Gürcistan'da yapılan kazılar sırasında bulunan Erken Tunç Çağı'na ait bir örnek olduğu kabul ediliyordu.