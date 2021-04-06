(DRONE) Güney Ege'nin mavi bayraklı plajları tatilcileri bekliyor

Doğal güzellikleri ve koylarıyla tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Muğla, tertemiz denizleriyle bu yıl da ziyaretçilerini cezbedecek.

Doğal güzellikleri ve koylarıyla tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden olan Muğla, tertemiz denizleriyle bu yıl da ziyaretçilerini cezbedecek.

AA muhabirinin Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerinden derlediği bilgiye göre, mavi bayrak, plajlar için özünde temiz deniz suyu, sonrasında çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli donanıma sahip iyi çevre yönetimini temsil ediyor.

Türkiye'de turizmin gelişmesine paralel, temiz denizin güvencesi mavi bayrağa sahip plajların sayısı da arttı.

İlk olarak 1994'te 12 plaj ve 9 marinanın mavi bayrak aldığı Türkiye'de, mavi bayraklı plaj sayısı her geçen yıl artıyor.

Muğla'da 105 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Kent en fazla mavi bayrağın bulunduğu 4 yat ve 8 marinayla ilk sırada yer alıyor.

Muğla'daki dünyaca ünlü sahillerin çoğu, mavi bayraklarını dalgalandırarak misafirlerini ağırlıyor. Şezlong, şemsiye ve yürüyüş yolları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen, bakım onarım çalışmasıyla sezona hazırlanan mavi bayraklı plajlar, yeni bir görünüme kavuştu.

Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar turistlere güven veriyor.

Mavi bayrak uluslararası turizm pazarında aranan bir özellik

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, Muğla plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentin bu anlamda önemli bir potansiyeli bulunduğunu, bundan dolayı da tercih edildiğini vurgulayan Bingöl, mavi bayrağın uluslararası turizm pazarında aranan bir özellik olduğunu kaydetti.

Özellikle Avrupalıların buna çok dikkat ettiklerini işaret eden Bingöl, "Mavi bayrağın olduğu tesisler ve plajlar daha çok ilgi çekiyor. Mavi bayrak temiz çevreyi, temiz plajı, temiz denizi simgeliyor. İnsanlar gittikleri yerin, denizin temiz olmasını istiyor, tatil tercihlerinde ona göre seçim yapıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç