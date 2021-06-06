GÜNEY BELDESİNDE SEÇİM HEYECANI

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde belediye başkanlığı seçimi sırasında gözlemciler arasında başlayan tartışma ve sonrasında çıkan kavgaya ilişkin Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Çoker açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde belediye başkanlığı seçimi sırasında gözlemciler arasında başlayan tartışma ve sonrasında çıkan kavgaya ilişkin Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Çoker açıklamada bulundu. Güney beldesinde 8 adaylı bir demokrasi şöleni yaşandığını söyleyen Cemil Çoker, Tabii biz sabah Çalışlar Mahallesi'ne hadisenin cereyan ettiği saatte gitmiştik. Hem seçim hayırlı olsun, hem görevli arkadaşlara kolay gelsin, herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onu sormak için. Daha oraya varmadan buradan bir telefon geldi, 'Başkanım burada bir sıkıntı oldu' diye biz hemen geri döndük. Baktık hani biz seçim çalışmalarının başından bu tarafa itidalli olarak bunu demokrasi şöleni gibi geçirmenin gerekli olduğunu, kendi arkadaşlarımıza da diğer rakip olan siyasi partinin adaylarına da onları destekleyenlere de zaten söylüyorduk. Burada herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Gelecek Partisi ile AK Parti'li arkadaşlar ya da o camiaların gönül verenleri arasında bir arbede olmuş. Çok büyütülecek bir hadise yok. Büyük Birlik Partisi'nin olayla uzaktan yakından alakası yok dedi.

'BU DEMOKRASİNİN GEREĞİ'

Kimsenin burnu kanamadan, kimseyi üzmeden, kırmadan ve dökmeden seçimi bitirmek istediklerini vurgulayan Cemil Çoker, Tabii bu demokrasinin gereği 8 aday var, bir tanesi kazanacak. Arzu ediyoruz, gönlümüz onu istiyor. İnşallah adayımız Süleyman Çağlar kazanır, Güney halkına, Çalışlar halkına hayırlı hizmetler yapar. İnşallah kim kazanırsa hayırlısı neyse olsun, tabii gönlümüz kendi adayımızın kazanmasından yana diye konuştu.

JANDARMA TAKVİYE EKİP İSTEDİ

Öte yandan yaşanan kavganın ardından jandarma ekipleri takviye kuvvet talebinde bulundu. Bunun üzerine Kızılören ilçesinden bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kişilik müdahale timi ve 10 kişilik de uzman ekip takviye olarak beldeye gelerek tedbir aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı