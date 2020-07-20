Güney Asya'da sel felaketinin bilançosu: 221 ölü
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Güney Asya'da sel felaketinin bilançosu: 221 ölü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında Güney Asya ülkeleri, sel felaketi ile boğuşuyor.

Güney Asya'da sel felaketinin bilançosu: 221 ölü
20.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:02

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında Güney Asya ülkeleri, sel felaketi ile boğuşuyor. Bangladeş, Hindistan, ve Nepal'de en az 221 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal, dünya çapında etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle savaşıyor. Mayıs ayından bu yana Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle nehirlerin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kalırken, selin vurduğu bölgelerden kaçamayan milyonlarca yerli vatandaş ise evlerinde mahsur kaldı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde son bir ayda en az 221 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin'in Tibet, Hindistan ve Bangladeş'ten geçen Brahmaputra Nehri'ndeki su seviyesinin tehlikeli noktayı geçmesi, Hindistan'ın birçok eyaletinde sele neden oldu. Sular altında kalan ve selde en çok zarar gören Assam eyaletinde yaklaşık 3 milyon kişi evsiz kaldı. Hint yetkililer, sel ve toprak kaymalarının ülkenin kuzeydoğusundaki en az 18 kişinin daha ölümüne neden olduğunu belirtti. Yetkililer, ülkede meydana gelen toprak kayması ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiğini açıkladı. Assam eyaletindeki bir ormanlık alanının yüzde 90'ının su altında kaldığı ve ormandaki yüzlerce hayvanın da telef olduğu aktarıldı. Hindistan'ın en yoksul eyaleti olarak bilinen Bihar'da ise sel nedeniyle yol ve köprüler yıkılırken, yüzlerce vatandaş da evsiz kaldı.

Nepal İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise ülkede son bir ayda muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Selde kaybolan 47 kişi henüz bulunamazken, 126 kişi ise yaralandı.

Sel, Bangladeş'te milyonları evsiz bıraktı

Güney Asya ülkelerinde yaşanan muson yağmurları Bangladeş'te de etkisini sürdürüyor. Ülkenin güney tarafından yer alan şehirlerde aylardır süren şiddetli yağışın yol açtığı selde ölenlerin sayısı 3 olarak açıklanırken, 1 milyona yakın vatandaşın evlerini su bastı. Yağmur suyu başkent Dakka'nın yollarını göle çevirirken, ülkenin birçok tarım alanları da su altında kaldı. - DAKKA

Kaynak: İHA

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