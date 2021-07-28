Güney Afrika, Mozambik'e DEAŞ'la mücadele için asker gönderiyor
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Güney Afrika, Mozambik'e DEAŞ'la mücadele için asker gönderiyor

Güney Afrika, Mozambik'e DEAŞ'la mücadele için asker gönderiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Afrika Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Mozambik'in DEAŞ'la mücadelesine yardım etmek için bin 495 askeri personelin gönderilmesine onay verdiğini duyurdu.

Güney Afrika Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Mozambik'in DEAŞ'la mücadelesine yardım etmek için bin 495 askeri personelin gönderilmesine onay verdiğini duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı isyanlarla mücadele eden Mozambik'e, Güney Afrika'dan askeri destek geldi. Güney Afrika Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Parlamento başkanına gönderdiği bir mektupta, Mozambik'in DEAŞ bağlantılı isyanlarda savaşmasına yardım etmek adına bin 495 Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) personelinin kullanılmasına onay verdiği ifade edildi. Ramaphosa mektubunda, Güney Afrika ordusunun Mozambik'e "Cabo Delgado bölgesini etkileyen terör eylemleri ve şiddetli aşırılık yanlıları" ile mücadelede yardımcı olacağı belirterek, SANDF personelinin tahmini 984 milyon Güney Afrika randı yani 66,3 milyon dolar maliyetle, 15 Temmuz ile 15 Ekim tarihleri arasında kullanılacağını kaydetti.

Ayrıca Ramaphosa, özellikle SANDF personeline görev yetkisi verilmesine değinirken, bu personellerden kaçının Mozambik topraklarında konuşlandırılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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