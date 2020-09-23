Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 663 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 663 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1346 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 663 bin 282'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 663 bini geçti
23.09.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 01:26

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1346 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 663 bin 282'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 118'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1346 artışla 663 bin 282'ye yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 64 bin 117 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 592 bin 904'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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