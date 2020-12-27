Güneşli, Evciler ve Ulgar MASKİ'yle dönüşümü yaşayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerinde gerçekleştirilecek olan alt ve üstyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimini yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerinde gerçekleştirilecek olan alt ve üstyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimini yaptı. 27 milyon TL yatırım bedeliyle 3 mahallede toplamda 63 kilometre altyapı ve 300 bin metrekare üstyapı çalışması yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarını sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes'in Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerinde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı yatırımları için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 3 mahalleyi kapsayan yer teslimi Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir tarafından gerçekleştirildi. 27 milyon TL yatırım yapılacak olan 3 mahalleye toplamda 63 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallelerde 300 bin metrekare taş döşeme işi yapılacak.

Güneşli'ye yeni içme suyu depoları da inşa edilecek

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek proje kapsamında Güneşli Mahallesine 100 ve 400 metreküplük içme suyu depoları da inşa edilecek.

"Yıllardır beklediğimiz hizmete kavuşuyoruz"

Güneşli Muhtarı Erdal Terim, yıllardır bekledikleri hizmete kavuşacakları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok memnunuz. Başta Cengiz Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Evciler Muhtarı Halil Gökkaya, en önde gelen ihtiyaçlarının altyapı olduğunu belirterek, "İlk başta Cengiz Başkanımıza kendim ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Altyapı yıllardır sorunumuzdu. Neredeyse her gün patlaklar meydana gelen altyapımız artık sağlıklı hale gelecek" diye konuşurken, Ulgar Muhtarı Zeki Gökçe de, MASKİ tarafından mahallelerinde yapılacak olan çalışma nedeniyle teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Bize değer verildiğini biliyor ve görüyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı