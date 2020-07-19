Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar
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Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bulunan Yün Dağı, kamp ve doğa tutkunlarını eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor.

Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar
19.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:00

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bulunan Yün Dağı, kamp ve doğa tutkunlarını eşsiz manzarasıyla kendisine hayran bırakıyor. Dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşu izliyor. 

Samsun'a 85 kilometre mesafede bulunan ve her yıl düzenlenen Kapıkaya Festivali'ne ev sahipliği yapan Yün Dağı kamp ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Kıvrımlı yapıya sahip Altınkaya Baraj Gölü manzaralı dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşunu izliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşan dağ, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. 

Ankara'dan Samsun'a ailesiyle birlikte kampa gelen Tuğsem Kul, "Ben Eskişehir'de üniversite okuyorum. Buraya doğa tatili için geldik. Yukarı çıkmak biraz zahmetliydi ama çıktıktan sonra karşılaştığımız manzara her şeye değerdi. Pandemi sürecinde çok uzun zaman evlerimizde kaldık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dışarıya da çıkamadık. Burada hem başka insanlardan uzak, hem de doğayla iç içe zaman geçirmiş olduk. Ayrıca gündoğumunu burada izlemek gerçekten çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

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