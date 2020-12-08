Güneşi gören kordona akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güneşi gören kordona akın etti

08.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:19

Çanakkale'de son zamanlarda büyük oranda artışa geçen korona virüs (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek kordon boyuna akın ettiler.

Çanakkale'de son zamanlarda büyük oranda artışa geçen korona virüs (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek kordon boyuna akın ettiler. Yazdan kalma bir günün yaşandığı Çanakkale'de korona virüs unutuldu.

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın ederek, korona virüs salgınını unuttu. Korona virüsün son dönemde büyük artış gösterdiği kentte kordon boyundaki kısıtlama öncesi oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın etti. Kordon boyunda ve kentin çeşitli noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları, bazı vatandaşların ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Yüzde yüz oranında artış var

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında vaka artışı olduğunu bildirmişti. - ÇANAKKALE

Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti
Güneşi gören kordona akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor
Sahipsiz kalan hazan güzelliği görenleri cezbediyor
Son dakika: Not bırakıp intihar etti
Son dakika: Not bırakıp intihar etti
- Silvan'da 23 yaşındaki genç, silahla intihar etti
- Silvan'da 23 yaşındaki genç, silahla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güneşi gören kordona akın etti - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:32:42. #1.15#
title