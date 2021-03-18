Güner Namlı kimdir?

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizi filmleri Bizimkiler, Şehnaz Tango, Perihan Abla, Tanrı Misafiri, Kızlar Yurdu gibi klasiklerinin yanı sıra Hasip ile Nasip gibi birçok ünlü sinema filmi ve reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Güner Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Güner Namlı hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizi filmleri Bizimkiler, Şehnaz Tango, Perihan Abla, Tanrı Misafiri, Kızlar Yurdu gibi klasiklerinin yanı sıra Hasip ile Nasip gibi birçok ünlü sinema filmi ve reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Güner Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Güner Namlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜNER NAMLI KİMDİR?

Ad Soyad: Güner Namlı

Doğum Tarihi: 1938

Nereli: Ayvalık, Balıkesir

Meslekler: Prodüktör

Tarihi: 21 Eylül 2014

Güner Namlı kimdir, Perihan Abla, Bizimkiler ve Şehnaz Tango gibi filmlerin yapımcısıdır.

Güner Namlı, 1938 yılında Balıkesir, Ayvalık'da doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği Ayvalık'da geçmiştir.

Televizyon ekranlarının unutulmaz dizi filmleri Bizimkiler, Şehnaz Tango, Perihan Abla, Tanrı Misafiri, Kızlar Yurdu gibi klasiklerinin yanı sıra Hasip ile Nasip gibi birçok ünlü sinema filmi ve reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

1976 yılında yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve başrollerde Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın oynadığı "Hasip İle Nasip" adlı sinema filminin senaryosunu yazmıştır.

1986 yılında Güner Namlı ve Kandemir Konduk'un yapımcılığını üstlendiği "Perihan Abla" televizyon dizisinde; Perran Kutman, Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer gibi oyuncuların oynadı.

1989 – 1997 yılları arasında televizyonlarda oynayan "Bizimkiler" adlı dizinin yapımcılığını yaptığı sırada Umur Bugay ile ortak çalışmaktaydı. Bu dizide Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Rutkay Aziz gibi oyuncular oynamıştır.

Güner Namlı, 1967 yılından beri Aysel Namlı ile evlidir. Bir oğlu vardır.

Güner Namlı, 21 Eylül 2014 tarihinde Balıkesir'in ilçesi Edremit'de hastanede hayatını kaybetti.

YAPIMCI OLDUĞU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2000 – Beyaz Yalanlar (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)

1993 – Tanrı Misafiri (TV Dizisi)

1992 – Kızlar Yurdu (TV Dizisi)

1989 – 1997 – Bizimkiler TV Dizisi (TV Dizisi)

1986 – Perihan Abla (TV Dizisi)