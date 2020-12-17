Günel Zeynalova kimdir, kaç yaşında? Demet ve Alişan konuğu Günel Zeynelova evli mi?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses'in de desteğiyle müzik dünyaasına adım atmıştır. İzleyicilerin merak konusu olan Günel Zeynalova kimdir, mesleği nedir? Demet ve Alişan konuğu Günel Zeynelova evli mi, eşi kim, kaç yaşında? Günel Zeynelova estetiksiz hali nasıl?

Günel Zeynalova yıllar sonra ekranlardaki yerini alıyor. Ard arda yaptırdığı estetik operasyonlarla görenlerin tanıyamadığı bir hal alan Azeri Günel özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri oldu.Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Günel Zeynalova izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Günel Zeynalova kimdir, mesleği nedir?

GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?

Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.

Bakü'de 249 sayılı okulda okudu. Müzisyen bir aileden geldiği için 3 yaşından beri şarkı söylüyor.

Dedesi Garmon ustası, babası klarnet çalıyordu. Annesi piyano öğretmeni olan Günel Zeynalova'nın amcaları da her biri ayrı esntrüman ustasıydı. Günel'in abisi de Azerbaycan'da albümü olan bir şarkıcı.

Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.

İbrahim Tatlıses'in daha çocuk yaştayken sesinden etkilenip sahneye çıkardı Azeri kızı Günel Zeynalova şimdi 35 yaşında genç bir kadın.

Günel Zeynalova ya da bilinen sahne adıyla Günel, Azerbaycanlı şarkıcı. 25 Ekim 1985'de Azerbaycan Ağdam'da doğdu.

Günel'in abisi Tunar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Alişan gibi isimler seslendirdi.

GÜNEL ZEYNALOVA ESTETİKSİZ ESKİ HALİ NASIL?

Merak edilen ismin yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu...